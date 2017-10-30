1. Нужно сделать иконки возле каждой рубрики, как показано в примере 1 (можно плагином) 2. Сделать в каждой рубрике такую форму, как на картинке 2, ссылка внизу. А именно, сделать форму, в которой можно ...
CSS. Отредактировать div и добавить спойлер
Необходимо сверстать всего один блок. Изменить способ вывода изображения и добавить спойлер.
Сейчас информация выводится следующим образом:
Title
Text
Выглядит это так http://clip2net.com/s/3P17H41
1. Необходимо исправить так, чтобы редактор мог указывать адрес изображения в самом тексте, не создавая новый класс name-pic-N
2. Добавить спойлер(css, js... без разницы).
После
Textдолжно быть что-то вроде
Big text
Спойлер должен и открываться и закрываться.
Выбранный исполнитель
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