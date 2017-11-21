Верстка адаптивного дизайна сайта промышленного производства

Илья знал на что идет и выдержал все наши требования по доработкам, порой неадекватным. В сложные моменты проявляет мужество и усидчивость. Есть моменты, которые невозможно предусмотреть в ТЗ, т.к. у заказчика возникают хотелки во время работ и с этим тоже справились, за что отдельно отблагодарили. С наступающим Новым Годом! Заранее рад за всех тех, кому доведется работать с Ильей.