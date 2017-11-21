Верстка адаптивного дизайна сайта промышленного производства

$900
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок363 просмотра

Всем привет.

Требуется адаптивная верстка по уже готовым макетам и ТЗ с микроанимацией.

Жду разработчика.

8 лет назад
KovtunDenis
Денис 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Ilya-s
Илья 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$900
14 дней
Илья знал на что идет и выдержал все наши требования по доработкам, порой неадекватным. В сложные моменты проявляет мужество и усидчивость. Есть моменты, которые невозможно предусмотреть в ТЗ, т.к. у заказчика возникают хотелки во время работ и с этим тоже справились, за что отдельно отблагодарили. С наступающим Новым Годом! Заранее рад за всех тех, кому доведется работать с Ильей.
Отличный проект. Нестандартные задачи, интересные решение. Хороший заказчик, поддерживает конструктивный диалог, оперативно реагирует на ситуации. Оплата во время, все дополнительные работы были оплачены. Рекомендую Дениса как хорошего человека и профессионала!

Заявки фрилансеров

Ilya-s
Илья 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад

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