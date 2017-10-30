Сделать верстку редактируемого word документа

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
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Необходимо сделать верстку, таким образом, чтобы при заполнении этого чек-листа клиентами строки и таблицы не сползали. И сделать его на 2 компании – Ваш отдел продаж – логотипом есть в самом документе. И 2-ой документ – на компанию Совет директоров и указанием сайта sd-com.ru и заливку не синюю как в файле, а фиолетовую.

8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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