Верстка Лендинга + мобайл

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка154 просмотра

Задача: сверстать лендинг по макету и сделать адаптивным под мобильный.

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1iSvKxCFvys2C8WUTrS2G0GIVb2CToO4m76d_-Q_aIns/edit?usp=sharing

От вас:

1) Цена

2) Сроки

3) Волшебное слово (от ботов): написать в начале своего сообщения "Сегодня суббота"

8 лет назад
Omi4Sem
Семён 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 отзывов

Выбранный исполнитель

Maxseem84
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Все хорошо сделано и без замечаний.
Отличный заказчик, понятное ТЗ, оплатил работу моментально!

Заявки фрилансеров

Maxseem84
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад