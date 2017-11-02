Необходимо сверстать лэндинг

$34
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки227 просмотров

Необходимо сверстать лэндинг.

Сроки исполнения - до 02.11.2017, 10.00 по МСК.

Стоимость - 2000 руб.

Обязательно кроссбраузерно. Адаптивная верстка под планшеты и мобильные.

Скорость загрузки - не менее 70 по сервису:

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Прикрепляйте примеры ваших работ при отписке на проект.

Подробности обсудим с кандидатом.

8 лет назад
losevalex888
Александр 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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