Правки для лендинга

1. Растянуть главный экран по высоте чтобы занимал весь экран монитора

2. Изменить в форме заголовок - Получите бесплатную консультацию технолога ( исправит на Дизайнера )

3. Выполненные проекты - при нажатии на кнопку подробнее - сделать форму - получите портфолио наших работ - Имя телефон

4. Раздел сколько стоит дизайн проект - в поле телефон - сделать в одну строку . Стоимость экспресс проекта - 1150р, базовый 1500 р, стандарт 2000 р, Премиум 2500 р

5. Почему не стоит заказывать дизайн проект у шарлатанов - поле для телефона имени и почты

6. Разделе контакты - растянуть карту по всей длине блока

7. Добавить политику конфиденциальности

8. Сделать мобильную версию 1 экран с заголовком - Дизайн интерьера в Москве от 1150 руб/м2 с полем для телефона и кнопкой обратный звонок

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