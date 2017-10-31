Верстка сайта на 1с битрикс

Здравствуйте!

Есть задача - сверстать ряд блоков сайта на 1с Битрикс. Ищем специалиста, который имеет опыт работы именно с 1с. Программист даст вам задание, вы его верстаете.

Если вы никогда не верстали для 1с и не знаете специфики - не пишите.