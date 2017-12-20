Адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок369 просмотров

Требуется адаптивная верстка, смотри приложенные файлы. Срочно, качественно без предоплат. 

8 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Genjik
23 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$65
15 дней
Исполнитель способен решать сложные задачи в верстке, нацелен на результат. Работой доволен, спасибо! Рекомендую к сотрудичеству.
Александр - отличный работадатель. Работал без предоплаты, заплатил моментально после выполнения работы. Спасибо вам за сотрудничество! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Genjik
23 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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