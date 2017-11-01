Сделать верстку, для мобильного и планешета по двум шаблонам Вес моб. и Планшетной версии должен составлять: до 1 Мб Все макеты имеют вес: Макет моб. версии: 9,9 мбМакет планшетной. версии: ...
Необходима верстка дизайна в четырех разрешениях
Имеется дизайн торговой площадки на 13 страницах в четырёх разрешениях 320, 480, 768 и 980 pxl, необходима адаптивная верстка всех страниц во всех разрешениях!
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