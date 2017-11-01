Необходимо сверстать лендинг до 20 марта (дизайн отправлю 18го), 2 тыс. рублей. Обязательно кроссбраузерно, скорость загрузки не менее 70 по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепляйте примеры своих работ, все подробности обсудим с кандидатами.
Вёрстка лендинга
Необходимо сверстать лендингСроки – до завтра, 21:00 по Мск (1 день)Стоимость – 1500 руб. Обязательно кроссбраузерно. Адаптивная вёрстка длямобильной версии обязательна + заливка на хостинг + настройка лид-формы на
почту.Скорость загрузки не менее 70 по сервису:https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Прикрепите примеры своих работ при отписке напроект.Все подробности обсудим с кандидатами.
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