Обновление верстки сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка642 просмотра

Требуется обновить верстку сайта - http://everestauto.lv/ru/ . Cms - WA ShopScript (глубокие знания в ней не нужны - тонкости подскажу). Основные моменты:

  • Изменение размещения элементов в шапке. Примерный эскиз - https://yadi.sk/d/VGOhVtq93PLtCW
  • Добавление в левое меню вывод иконок категорий верхнего уровня, подгонка размера и шрифтов меню. Раскрытие списка подкатегорий по наведению, вместо щелчка. Примерный эскиз - https://yadi.sk/d/pEBbfaer3PLtPU
  • Изменение размещения элементов в контенте главной страницы, подгонка размеров и стилей. https://yadi.sk/d/TeooxvTx3PLwKD
  • Адаптация верстки всего сайта под мобильные устройства (опционально)
Жду Ваши предложения со сроком и ценой.
7 лет назад
bladiks
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

khalunin
Павел 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$50
4 дня
Все быстро и качественно сделано! Особенно удивило как удачно удалось сделать адаптив там, где многие не смогли!
Работали с Владиславом второй раз. Всё хорошо: задачи чёткие, по ТЗ общение оперативное, оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

khalunin
Павел 
38 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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