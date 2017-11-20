Требуется обновить верстку сайта - http://everestauto.lv/ru/ . Cms - WA ShopScript (глубокие знания в ней не нужны - тонкости подскажу). Основные моменты: Изменение размещения элементов в шапке. Примерный эскиз - https://yadi.sk/d/VGOhVtq93PLtCWДобавление в левое меню вывод иконок ...
Нужно переделать два блока на сайте (доверстать)
Сайт на Друпал. seologos.ru
Нужно:
1) переделать два блока согласно новому макету. См скрины макета от дизайнера
2) установить код Метрики на все страницы сайта.
3) добавить в всплывающую форму дополнительное поле. Все подробное ТЗ предоставлю.
По цене договоримся с интересующимся исполнителем.
Срок – завтра до 22:00 по Москве должно быть готово.
Выбранный исполнитель
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