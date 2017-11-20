Нужно переделать два блока на сайте (доверстать)

Добрый день. Верстка лендинга терапии. Адаптивность/резина. На всех ширинах вплоть до 320px верстка не должна "ползти" и не должно быть горизонтальной прокрутки. PixelPerfect не требуется, но максимально приближенно к макету. Ожидаемые ...