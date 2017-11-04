Спрятать реальные URL картинок на сайте

Здравствуйте!

Нужно спрятать реальные URL картинок с другого сайта на своем сайте.

Например, реальный адрес картинки:

Нужно, чтобы было примерно так

При этом, если ввести в браузере http://мой-сайт.ком/?блабла, то не должно быть редиректа, картинка должна открываться по этому адресу.

Несколько тысяч картинок с нескольких сайтов.

Сайт на Вордпрессе.