Копирование и подключение сайта к cms

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок340 просмотров

Есть готовый сайт, его нужно скопировать полностью и подключить в удобную админку (корпоративный сайт)

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И отбельным файлом весь текст который есть на сайте вытащить и предоставить в удобном виде в ворд 

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проект по сути легкий во всем, к слову скажу всего примерно 10 страниц.

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Ищу ответственного исполнителя с которым смогу работать и дальше.

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1. Скопировать 1 в 1 сайт

2. Весь текст Вывести в файл word, мы изменим некоторую информацию по цене и контактам, возможно мелкие правки по тексту. 

3. Подключить к CMS системе что бы мы могли пользоваться сайтом добавлять или удалить ту или иную информацию, к слову скажу нужна возможность добавление моделей для авто, их конечно не много будет в будущем но просто нужна будет такая возможность.

8 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
8 лет назад
$100
6 дней
Работа выполнена быстро, утверждена без правок. Планирую сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую.
Отличный заказчик, понятное ТЗ и быстрая оплата, рад нашему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
8 лет назад

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