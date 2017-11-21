Копирование и подключение сайта к cms

Есть готовый сайт, его нужно скопировать полностью и подключить в удобную админку (корпоративный сайт)

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И отбельным файлом весь текст который есть на сайте вытащить и предоставить в удобном виде в ворд

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проект по сути легкий во всем, к слову скажу всего примерно 10 страниц.

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Ищу ответственного исполнителя с которым смогу работать и дальше.

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1. Скопировать 1 в 1 сайт

2. Весь текст Вывести в файл word, мы изменим некоторую информацию по цене и контактам, возможно мелкие правки по тексту.

3. Подключить к CMS системе что бы мы могли пользоваться сайтом добавлять или удалить ту или иную информацию, к слову скажу нужна возможность добавление моделей для авто, их конечно не много будет в будущем но просто нужна будет такая возможность.