Верстка и посадка на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок715 просмотров

Требуется верстка и посадка на WordPress.

Ищу исполнителя, который сделает верстку и посадку на WordPress. – Сайт стоматологической клиники.

Предложение по другим движкам рассмотрим, выбор вордпресс обусловлен дружественной админкой.

Верстка адаптивная. Кросс-браузерность.

Макет всех страниц (PSD), 3 разрешения по ширине 1140, 768, 320.

Посмотреть можно тут:

(1140)

yadi.sk/a/SVhr3gLt3NyR2t

(768)

yadi.sk/a/S_tTHR3X3NyRUJ

(320)

yadi.sk/a/-7RptSe43NyRqy

Требования к исполнителю: опыт работы от 5 лет, наличие обновляемого портфолио в профиле обязательно + отзывы.

По завершении работы 30 – 45 дней возможная поддержка. + исправление багов.

Наличие телефона для связи, скайп дело хорошее но деревянное :).  Ватсап, телеграмм – гораздо лучше.

Две формы:

Расчет стоимости онлайн – 

(Прикрепите план лечения из другой клиники или рентгеновский снимок и мы предложим вам цену на лечение, которая вас устроит)

- Имя

- Какой вид связи предпочтительней: телефон или email

- Комментарий (напишите какие услуги вас интересуют)

- Поле загрузки ( Снимки, сканы, документы) + проверка на вирусы.

- капча

- далее на почту администратору.

Оставить отзыв.

- имя

- мнение (текст отзыва)

- возможность прикрепить фотографию и видео к отзыву

- капча

*Необходимые формы для верстки будут готовы позже.

Сервисы:

Записаться онлайн  

www.yclients.com 

Обратный звонок. 

www.comagic.ru

Уточняющие вопросы приветствуются.  Пишите сумму и сроки в предложении!

WordPress
8 лет назад
MarkXIII
Семенов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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