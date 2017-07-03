Для сервисного центра техники Apple требуется создать: 1.(Необязательный пункт, можно использовать лого из картинки в приложении) Лого (простое и понятное, желательно с наличием ремонтного инструмента на нем, например гаечный ключ на месте надкуса яблока. На усмотрение ...
Разработать логотип для компании по разработки ERP/CRM систем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В рамках проведения ребрендинга и изменения названия, необходимо разработать логотип для компании по разработки ERP/CRM систем.
Стиль: минимализм, материал дизайн.
Целевая аудитория: Европа, малый и средний бизнес.
Цвета: Главное наличие оттенков синего цвета.
В приложении примеры лого, которые нравятся. Название, и особенности работы компании напишу выбранному исполнителю.
Оплата адекватная.
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