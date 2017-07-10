Разработка логотипа и аватарки в группу ВК

Нужно нарисовать классный логотип! В каком виде: - Это должен быть персонаж кита; - Он должен быть в смокинге и с пенсне (Монокуляр, очки для одного глаза, типа с цилиндром); - На фоне город или дома в голландском стиле. Целевая аудитория ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сервисного центра техники Apple требуется создать:
1.(Необязательный пункт, можно использовать лого из картинки в приложении) Лого (простое и понятное, желательно с наличием ремонтного инструмента на нем, например гаечный ключ на месте надкуса яблока. На усмотрение автора)
2. Аватарка в группу должна содержать номер телефона, ссылку на сайт и адрес (номер 42-22-23, сайт iservice39.ru, адрес ул. Генерал-лейтенанта Озерова д.10) Хотелось бы сделать не только аватарку, но и большую обложку 1590x400 с теми же контактными данными и надписью "Сервисный центр Apple" и логотипом(пример группы с такой обложкой могу скинуть, если не понятно, о чем пишу). (ссылка на нашу группу https://vk.com/iservice39)
3. У выбранного автора попрошу предоставить шрифты и исходные материалы, которые будут использоваться, чтобы мы могли применять их в будущем.
Прикрепил аватарку которая нравится как ориентир, но фон желателен все же белый.
Любые пожелания это все лишь ориентир, но никак не требование.
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