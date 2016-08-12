vizualika

Максим vizualika

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
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0 из 5

Отзывы заказчиков

plkv
38 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
4 года назад
Дизайн баннера вгруппы "ВК"
Это тот случай, когда исполнителю не надо долго разъяснять что ты хочешь. Пару слов, пару примеров и получаешь даже больше чем ожидаешь. Смело обращайтесь. Рекомендую.
Ответственный заказчик. Техническое задание лишних вопросов не вызвало. На протяжении всего времени был на связи. Оплатил сразу после утверждения. Александру желаю успехов и благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв
warehouseepic
27 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Бриф на создание логотипа торговой марки 4giggle.com
Спасибо за работу! Вышло отлично
Спасибо за интересный заказ. Работа принята без проблем, своевременная обратная связь, своевременная оплата.
Ответный отзыв
interceptr
Сергей 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Разработка логотипа и аватарки в группу ВК
Попадание в точку с первого раза. Очень качественный подход к работе! Спасибо!
Интересный конкурс, приятное общение. Благодарю за сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
marat1609
Марат 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Создание Логотипа
Логотип разработан очень качественно. В вопросах разработки дизайна у каждого своё видение, в данном случае получилось именно то, что надо! Спасибо, большое Максим!
Рекомендую Марата, как заказчика. Грамотная формулировка задачи, своевременная оплата + дополнительный заказ на дизайн упаковки. Советую.
Ответный отзыв
viktor27
Виктор 
34 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Логотип жидкостей для электронных сигарет
К работе подошел очень качественно. Предложил отличный вариант логотипа с обоснованием каждой детали.
Добросовестный заказчик, никаких проблем с оплатой и коммуникацией на протяжении всего процесса работы. Рекомендую.
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
3 отзыва
от $30
от 2 дней
#255
Баннеры
1 отзыв
$7/час
от $7от 1 дня
#260
Верстка полиграфии
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 часа
#412
Фирменный стиль
нет отзывов
от $60
от 4 дней
#1528