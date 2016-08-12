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0 из 5
Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
4 года назад
Это тот случай, когда исполнителю не надо долго разъяснять что ты хочешь. Пару слов, пару примеров и получаешь даже больше чем ожидаешь. Смело обращайтесь. Рекомендую.
Ответный отзыв
Ответственный заказчик. Техническое задание лишних вопросов не вызвало. На протяжении всего времени был на связи. Оплатил сразу после утверждения. Александру желаю успехов и благодарю за сотрудничество.
$80
10 баллов
7 лет назад
Спасибо за работу! Вышло отлично
Ответный отзыв
Спасибо за интересный заказ. Работа принята без проблем, своевременная обратная связь, своевременная оплата.
$15
10 баллов
8 лет назад
Попадание в точку с первого раза. Очень качественный подход к работе! Спасибо!
Ответный отзыв
Интересный конкурс, приятное общение. Благодарю за сотрудничество. Рекомендую.
$50
10 баллов
9 лет назад
Логотип разработан очень качественно. В вопросах разработки дизайна у каждого своё видение, в данном случае получилось именно то, что надо! Спасибо, большое Максим!
Ответный отзыв
Рекомендую Марата, как заказчика. Грамотная формулировка задачи, своевременная оплата + дополнительный заказ на дизайн упаковки. Советую.
$20
10 баллов
9 лет назад
К работе подошел очень качественно. Предложил отличный вариант логотипа с обоснованием каждой детали.
Ответный отзыв
Добросовестный заказчик, никаких проблем с оплатой и коммуникацией на протяжении всего процесса работы. Рекомендую.
Логотипы и Знаки
3 отзыва
от $30
от 2 дней
#255
Баннеры
1 отзыв
$7/час
от $7от 1 дня
#260
Верстка полиграфии
нет отзывов
$6/час
от $6от 1 часа
#412
Фирменный стиль
нет отзывов
от $60
от 4 дней
#1528