Требуется разработать серверное приложение backend с REST API для хранения, сортировки и управления материалами. Приложение должно включать уникальные ID для материалов, возможность группировки и указания характеристик, а также функции импорта и экспорта данных из CSV. Ожидается предоставление полного функционала, документации и коллекции REST API для POSTMAN.
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать веб-приложение с использованием API Autodesk Forge. Приложение должно позволять пользователю загружать 3D-модели, отображать их в компоненте viewer и выгружать метаданные в NoSQL БД. Frontend на Vue и backend на Node, с интеграцией MongoDB. Включает кнопки для загрузки модели и выбора элементов.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $240
Требуется разработать веб-приложение для отображения bim-модели с загрузкой через интерфейс и выгрузкой данных в noSQL базу. Необходимо реализовать интерфейс с Forge Viewer, список выбранных элементов и возможность выгрузки PDF страниц. Интеграция с PHP-Laravel и Vue необходима для дальнейшего развития системы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется написать front-end для SPA-приложения. Приложение для сайта и мобильной платформы (упаковка в виде приложения). Краткое описание страниц: 1) главная – список карточек; 2) описание карточки; 3) игровой ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $25
Требуется настроить авторизацию на бекенде. На бекенде laravel 5 На фронте планируется использовать Vue или Angular 2. Фронт на домене site.ru. бекенд на поддомене api.site.ru. Требуется: - настроить jwt ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $125
Требуется разработать дизайн сайта: две страницы Главная и Игровая для веб и мобильной версии. Тематика сайта – детективные игры. ТЗ имеется – в личные сообщения. Результат в ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется html форма, которая передает введенные данные (название, описание, цена...) на php-скрипт. надо чтобы этот скрипт создавал новый товар в cms prestashop 1.6.1.1 через её rest api (или еще как-то) Информация ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Есть отличное помещение для организации кальянной. https://new.vk.com/album-87169109_211653784 надо придумать красивое название и логотип для кальянной =) Остановились на названии СМОКИНГ пока непонятно по русски или по англ. можно ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $22
Разработать этикетку на флакон жидкости для электронных сигарет. Размеры этикетки 65х45 мм требуется два варианта этикетки одного стиля: горизонтальная и вертикальная Информация, которую необходимо отобразить на этикетке: -логтип крупный (имеется)-название бренда-название сайта-состав .- предупреждение о вредеПодробнее в личной ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Разработать логотип для компании по продаже собственных жидкостей для электронных сигарет. адрес сайта mixvape.ru Логотип должен (главное) отображать разнообразие различных вкусов, быть ярким и стильным. Компания будет предоставлять широкий спектр собственных ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад