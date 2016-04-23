viktor27

Виктор viktor27

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Разработать серверное приложение backend rest api Справочник

    Требуется разработать серверное приложение backend с REST API для хранения, сортировки и управления материалами. Приложение должно включать уникальные ID для материалов, возможность группировки и указания характеристик, а также функции импорта и экспорта данных из CSV. Ожидается предоставление полного функционала, документации и коллекции REST API для POSTMAN.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Веб-приложение на основе API Autodesk Forge

    Требуется разработать веб-приложение с использованием API Autodesk Forge. Приложение должно позволять пользователю загружать 3D-модели, отображать их в компоненте viewer и выгружать метаданные в NoSQL БД. Frontend на Vue и backend на Node, с интеграцией MongoDB. Включает кнопки для загрузки модели и выбора элементов.

    MongoDBNode.jsVue.js
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Отображение bim-модели в браузере через Autodesk Forge

    $240

    Требуется разработать веб-приложение для отображения bim-модели с загрузкой через интерфейс и выгрузкой данных в noSQL базу. Необходимо реализовать интерфейс с Forge Viewer, список выбранных элементов и возможность выгрузки PDF страниц. Интеграция с PHP-Laravel и Vue необходима для дальнейшего развития системы.

    LaravelPHPVue.js
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать front-end для SPA-приложения (Vue)

    Требуется написать front-end для SPA-приложения.  Приложение для сайта и мобильной платформы (упаковка в виде приложения).  Краткое описание страниц:  1) главная – список карточек;  2) описание карточки;  3) игровой ...

    Vue.js
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настроить авторизацию jwt на laravel 5

    $25

    Требуется настроить авторизацию на бекенде. На бекенде laravel 5  На фронте планируется использовать Vue или Angular 2.   Фронт на домене site.ru. бекенд на поддомене api.site.ru.   Требуется:  - настроить jwt ...

    AngularLaravelVue.js
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    $125

    Требуется разработать дизайн сайта:  две страницы Главная и Игровая для веб и мобильной версии.  Тематика сайта – детективные игры.  ТЗ имеется –  в личные сообщения.  Результат в ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать товар в prestashop через api

    Имеется html форма, которая передает введенные данные (название, описание, цена...) на php-скрипт.  надо чтобы этот скрипт создавал новый товар в cms prestashop 1.6.1.1 через её rest api (или еще как-то)  Информация ...

    HTMLPHPPrestaShop
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Придумать лого и название для кальянной

    $20

    Есть отличное помещение для организации кальянной. https://new.vk.com/album-87169109_211653784 надо придумать красивое название и логотип для кальянной =) Остановились на названии СМОКИНГ пока непонятно по русски или по англ. можно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Разработать дизайн этикетки

    $22

    Разработать этикетку на флакон жидкости для электронных сигарет.  Размеры этикетки 65х45 мм требуется два варианта этикетки одного стиля: горизонтальная и вертикальная Информация, которую необходимо отобразить на этикетке: -логтип крупный (имеется)-название бренда-название сайта-состав .- предупреждение о вредеПодробнее в личной ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип жидкостей для электронных сигарет

    $20

    Разработать логотип для компании по продаже собственных жидкостей для электронных сигарет. адрес сайта mixvape.ru Логотип должен (главное) отображать разнообразие различных вкусов, быть ярким и стильным. Компания будет предоставлять широкий спектр собственных ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

vizualika
Максим 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Логотип жидкостей для электронных сигарет
Добросовестный заказчик, никаких проблем с оплатой и коммуникацией на протяжении всего процесса работы. Рекомендую.
К работе подошел очень качественно. Предложил отличный вариант логотипа с обоснованием каждой детали.
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