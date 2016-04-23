Требуется разработать серверное приложение backend с REST API для хранения, сортировки и управления материалами. Приложение должно включать уникальные ID для материалов, возможность группировки и указания характеристик, а также функции импорта и экспорта данных из CSV. Ожидается предоставление полного функционала, документации и коллекции REST API для POSTMAN.