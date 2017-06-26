Логотип электро-стартапа

# 1 — $ 100

Требуется логотип завода по производству светодиодных ламп городского освещения.

В производстве используется запатентованная система охлаждения - "соты".

Название компании OOO “СЭТО” - Современные энергосберегающие технологии освещения

Логотип завода должен быть строгим и содержать сокращённое название компании - СЭТО (без доп картинок лого, именно СЭТО само лого)

Текст не размещать прямо\плоско. Он должен размещаться объёмно в пространстве и быть ассиметричным.

Само лого СЭТО должно идти на фоне (см архив примеров в прикрепленных файлах)

Фон "сот" должен уходить в невидимый (пример images24.jpg) и желательно быть "3D" а не плоской картинкой

На фоне может присутствовать свет светодиодного фонаря, отблеск, луч , эл импульс.

Без слогана

Во вложении набросок от руки "как сейчас это видит директор".

Примеры фонов и описание:

images5.jpg - приоритетный вариант фона- разно подсвеченные соты плавно переходят в микросхему

Images18 - Нравится вариант фона земли в сотах и вырывающийся свет сквозь них

17.jpg , images25 - отличный вариант подложки, по "сотам" пробегает эл.импульс

index20 - можно в середину разместить буквы