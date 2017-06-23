Дизайнер

Логотипы и ЗнакиЗакрыт21 заявка246 просмотров
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Добрый день

Ищу дизайнера для работы по сайту

Необходимо сделать логотип сайту, баннеры для контекстной рекламы

Прошу указать стоимость и  сроки выполнения

P:S Чтоб отсеется автоматические ответы прошу ответить на вопрос 5+5 =?

6 лет назад
Ezon
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
час назад
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