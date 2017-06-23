Разработка логотипа для рыболовного магазина

Логотипы и ЗнакиЗавершен3 заявки179 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать логотип для рыболовного интернет-магазина.

6 лет назад
kaba_
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 дня назад
6 лет назад
$60
2 дня
Заказывал у Светланы логотипы не в первый раз. Как всегда логотип выполнен отлично, учтены все замечания и пожелания.
Очередной успешный проект. Спасибо Михаилу за интересный проект и приятное сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Логотип для интернет-магазина по коптерам (важно - дилера в РФ)

    $25

    Здравствуйте. Нужен логотип для сайта интернет-магазина(в разработке, ожидается через месяц, пока там только посадочная страница и одна форма) ([url=http://rctmotor.ru]http://rctmotor.ru[/url]), посвящённого продаже комплектующих для сборки коптеров. Обратите внимание - фокус не на готовых аппаратах, а на комплектующих. [b]Очень важно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Логотип

    Нужно нарисовать логотип для сайта про возобновляемые источники энергии

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип онлайн шопинг клуба напольных покрытий

    $140

    Привет коллеги!  Организовываем конкурс на создание логотипа для онлайн шопинг клуба напольных покрытий.  Адрес будущего сайта  floorsclub.ru Каких то конкретных требований к лого нет.  Ни по цвету ни по стилистике. Удачи!

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать логотип

    Бренд "Wings"  Тематика: Beauty,красота  Область: наращивание ресниц, оформление бровей  Клип-арт: крылья, ангелы  Стилистика (см.прикрепленный файлы)  Рассматриваются все предложения с вариантами дизайна логотипа

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка логотипа салона красоты

    $40

    На данном этапе необходимо разработать только логотип косметического салона красоты.  Логотип должен быть в векторном формате. Не с фотостоков переделан, а нарисован с нуля. Цвета логотипа предлагайте. Возможные варианты: бордовый, горчичный, черный, белый. Специфика работы салона: перманент, ресницы, ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание логотипа

    Добрый день. Необходимо создать логотип. От руки сам логотип уже прорисован. Цветовая гамма утверждена. Надо просто сделать это все в PhotoShop или иной программе. То есть выдумывать ничего не надо-технически его оформить. спасибо

    Логотипы и Знаки37 заявок
    Закрыт
    6 лет назад