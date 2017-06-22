Создание логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт37 заявок345 просмотров
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Добрый день. Необходимо создать логотип.

От руки сам логотип уже прорисован. Цветовая гамма утверждена. Надо просто сделать это все в PhotoShop или иной программе.

То есть выдумывать ничего не надо-технически его оформить.

спасибо

6 лет назад
Pulse-studio
Алекс 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад