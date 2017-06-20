Логотип онлайн сервиса

1- вышлю Вам шрифты ( на сайте сейчас другие) - разработать надпись " свадебный торговый центр Вега"! 2- разработать логотип свадебного центра Вега Ссылка на сайт : http://www.sv-centre.ru Срок исполнения заказа 7 дней . При принятие заказа отправлю Вам шрифты ...
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Задача по выбранному скетчу, сделать стильный логотип во Flat стиле, для размещения на стикерах в разных в торговых точках.
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