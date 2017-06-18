- пожелания приблизительные к логотипу

- можно попробовать мед в сотах, мед в маске связанное с косметологией либо на ваш взгляд.

- о нас : Медицинский центр-клиника, наши направления: Медицинский центр, Косметология, Салон красоты

- есть название домена СаккураМед

- Хотим больше всего продавать услуги косметологии и салона красоты, ну и медицинские услуги тоже .

Наши услуги:

1.) Мед центр

- терапевт;

-аллерголог

-иммунолог;

- пульмонолог;

- гепатолог;и тд.

2.) Салон красоты:

- массаж (общий, лимфодренажный, антицелюлитный; спины, конечностей руки/ноги, головы);

- пилинг

- маникюр,

- педикюр;

- обвёртывание (шоколадом, водорослями);

- йога

- Хвойная бочка; -

криосауна;

3.) Косметология:

- косметология с использованием Израильской косметики,

- мезотерапия;

- биоревитализация

- контурная пластика;

- ботулинотерапия (введение ботокса, диспорта);

- плазмолифтинг;

- удаление папиломок

- позиционируем себя как многофункциональный медицинский центр.

- нужен просто классный логотип для сайта (пойдет в дальнейшем на визитки и другую фирменную символику)