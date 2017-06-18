Логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт32 заявки323 просмотра
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- пожелания приблизительные к логотипу

- можно попробовать мед в сотах, мед в маске связанное с косметологией либо на ваш взгляд.

- о нас : Медицинский центр-клиника, наши направления: Медицинский центр, Косметология, Салон красоты

- есть название домена СаккураМед

- Хотим больше всего продавать услуги косметологии и салона красоты, ну и медицинские услуги тоже . 

Наши услуги:

1.) Мед центр

- терапевт;

-аллерголог

-иммунолог;

- пульмонолог;

- гепатолог;и тд.

2.) Салон красоты: 

- массаж (общий, лимфодренажный, антицелюлитный; спины, конечностей руки/ноги, головы);

- пилинг 

- маникюр, 

- педикюр;

- обвёртывание (шоколадом, водорослями); 

- йога

- Хвойная бочка; -

криосауна;

3.) Косметология: 

- косметология с использованием Израильской косметики, 

- мезотерапия;  

- биоревитализация

- контурная пластика;

- ботулинотерапия (введение ботокса, диспорта);

- плазмолифтинг;

- удаление папиломок 

- позиционируем себя как многофункциональный медицинский центр. 

- нужен просто классный логотип для сайта (пойдет в дальнейшем на визитки и другую фирменную символику)

6 лет назад
Michail770
Михоэль 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад