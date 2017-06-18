Необходимо разработать логотип для компании.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- можно попробовать мед в сотах, мед в маске связанное с косметологией либо на ваш взгляд.
- о нас : Медицинский центр-клиника, наши направления: Медицинский центр, Косметология, Салон красоты
- есть название домена СаккураМед
- Хотим больше всего продавать услуги косметологии и салона красоты, ну и медицинские услуги тоже .
Наши услуги:
1.) Мед центр
- терапевт;
-аллерголог
-иммунолог;
- пульмонолог;
- гепатолог;и тд.
2.) Салон красоты:
- массаж (общий, лимфодренажный, антицелюлитный; спины, конечностей руки/ноги, головы);
- пилинг
- маникюр,
- педикюр;
- обвёртывание (шоколадом, водорослями);
- йога
- Хвойная бочка; -
криосауна;
3.) Косметология:
- косметология с использованием Израильской косметики,
- мезотерапия;
- биоревитализация
- контурная пластика;
- ботулинотерапия (введение ботокса, диспорта);
- плазмолифтинг;
- удаление папиломок
- позиционируем себя как многофункциональный медицинский центр.
- нужен просто классный логотип для сайта (пойдет в дальнейшем на визитки и другую фирменную символику)
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