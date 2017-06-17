Не дорогой, простой логотип для сайта

Старый логотип во вложении. Название компании ORIGINAL Доменное имя сайта: original-auto[dot]com ([dot] - заменяем на точку) Готовится новый сайт, и в связи с этим нужен новый достойный логотип. Должен содержать шрифтовое начертание и фирменный знак. Фирменный знак должен быть простым ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать логотип на ваше усмотрение для сайта - https://goo.gl/tM1XuK
Цветовая гамма как на сайте.
Шрифт желательно - Roboto Condensed
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