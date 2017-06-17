Не дорогой, простой логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗакрыт24 заявки268 просмотров
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Необходимо разработать логотип на ваше усмотрение для сайта - https://goo.gl/tM1XuK

Цветовая гамма как на сайте.

Шрифт желательно - Roboto Condensed

Логотип для сайта
7 лет назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад