Коллаж из логотипов определенных размеров

$5
Логотипы и ЗнакиЗакрыт12 заявок213 просмотров
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Размеры которые нужны:  http://prntscr.com/fkkeqd 

Логотипы двух компаний предоставим, нужно разместить на этих изображениях, один из логотипов будет главенствующий а другой меньше.

7 лет назад
biztarget
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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