Логотип и бланк компании

Необходимо отрисовать 2 логотипа и разместить на бланк компании.

Ничего не нужно придумывать, шрифт и дизайн один в один как приложенных файлах.

1) Стройинвест лого

Вместо Стройинвест написать - Компания ИНПРИ

Холдинг - удалить

2) Cloud Tech

Вместо Cloud Tech написать ИнтерМедиа

Вместо Your tagline goes here написать - Системы автоматизации

Информацию об адресе, номере телефона напишу в ЛС