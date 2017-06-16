Здравствуйте.

Есть необходиомость нарисовать 2 логотипа для сайтов.

Один из них по примеру, похожим на соседний ресурс.

Второй без примера, придумать что-то, есть на что ориентироваться.

По бюджету есть:

Первый - 30$

Второй - 50$

Ничего сверх замороченного не требуется. Подробности скину в личной переписке. Желательно чтобы сегодня было сделано.

Ну и в конце исходники в иллюстраторе + PNG получить нужно.

Без предоплаты, оплата поэтапно или по факту.

Просить скинуть исходники до оплаты не буду, само собой. Желательно чтобы была возможность общаться голосом в скайпе.