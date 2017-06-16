Нарисовать 2 логотипа

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки274 просмотра
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Здравствуйте. 

Есть необходиомость нарисовать 2 логотипа для сайтов.

Один из них по примеру, похожим на соседний ресурс. 

Второй без примера, придумать что-то, есть на что ориентироваться.

По бюджету есть:

Первый - 30$

Второй - 50$

Ничего сверх замороченного не требуется. Подробности скину в личной переписке. Желательно чтобы сегодня было сделано. 

Ну и в конце исходники в иллюстраторе + PNG получить нужно.

Без предоплаты, оплата поэтапно или по факту.

Просить скинуть исходники до оплаты не буду, само собой.  Желательно чтобы была возможность общаться голосом в скайпе. 

7 лет назад
PHPFenix
Евгений 
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
21 отзыв
Выбранный исполнитель
Mich_D
Михаил 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
7 лет назад
$80
2 дня
Михаил отлично справился с заданием, предоставил варианты логотипов, каждый вариант в нескольких версиях. Редко кому удаётся меня удивить, но у него получилось. Однозначно будем работать ещё. Рекомендую!
Однозначно рекомендую! Отличный заказчик оплата моментально! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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