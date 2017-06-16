Для новой торговом марки необходимо разработать формат надписи названия ТМ - Sellini + того ТМ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть необходиомость нарисовать 2 логотипа для сайтов.
Один из них по примеру, похожим на соседний ресурс.
Второй без примера, придумать что-то, есть на что ориентироваться.
По бюджету есть:
Первый - 30$
Второй - 50$
Ничего сверх замороченного не требуется. Подробности скину в личной переписке. Желательно чтобы сегодня было сделано.
Ну и в конце исходники в иллюстраторе + PNG получить нужно.
Без предоплаты, оплата поэтапно или по факту.
Просить скинуть исходники до оплаты не буду, само собой. Желательно чтобы была возможность общаться голосом в скайпе.
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