Работа над логотипом. Дополнение и корректировка размеров.

Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки165 просмотров
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Необходимо дополнить и адаптировать существующий логотип, в векторе, для изготовления клише под кожу.

7 лет назад
Tikhon1974
49 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
JBlack
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$10
1 день
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