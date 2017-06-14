Дизайн логотипа

Есть логотип, который я рисовал сам в пэинте) Требуется его переработка в более современный, красивый классный. Принимаются также варианты с полным изменением логотипа после предварительной договорённости, а также при предоставлении предварительных визуальных вариантов. Также требуются выполненные в ...