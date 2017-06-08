Улучшить логотип

$5
Логотипы и ЗнакиЗакрыт2 заявки96 просмотров
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Подробное описаниеЗдравствуйте!Нужно улучшить существующий логотип.

Файл прикрепляю.

Приветствуются креативные решения.

7 лет назад
bobigon
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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