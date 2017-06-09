Создание логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок143 просмотра
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Содружеству творческих людей,создающих детские праздники и мероприятия, срочно требуется логотип! Всем желающим сотрудничать за адекватную стоимость, пишите :)

7 лет назад
balatova
Ольга 
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$15
1 день
Большое спасибо за оперативность и качественно выполненную работу
Доволен сотрудничеством! Рекомендую!