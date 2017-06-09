Оцифровка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок187 просмотров
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Для начала необходимо оцифровать логотип, он в файле, его надо немного доработать, кое какие вещи убрать и заменить звезду на тильду, тому кто возьмётся расскажу подробнее...после, если договоримся то надо будет доработать сайт, который уже работает но пустой почти. Бюджет небольшой для начала.

7 лет назад
denisokap
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Nikiforov
27 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$15
1 день
Владислав прекрасный мастер своего дела, пунктуальный, грамотный, все пожелания выполнял без вопросов и даже усовершенствовал мой логотип, за что ему от души благодарен, браво! Наилучшие пожелания!
Денис отличный заказчик и приятный в общении человек. От сотрудничества с ним остались только положительные эмоции. Подробное ТЗ, вежливое обращение, постоянная связь и своевременная оплата. Мои рекомендации!