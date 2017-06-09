Оцифровка логотипа

Нужен логотип и фавикон для сайта, тематика: стоматология. Требовании особых нету! Ссылку на сайт скину в личку. Пишем цену и время работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для начала необходимо оцифровать логотип, он в файле, его надо немного доработать, кое какие вещи убрать и заменить звезду на тильду, тому кто возьмётся расскажу подробнее...после, если договоримся то надо будет доработать сайт, который уже работает но пустой почти. Бюджет небольшой для начала.
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