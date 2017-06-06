Разработать логотип

Нужен уникальный и продающий логотип для сайта, есть зарисовка, нужно воплотить всё в реальность и добавить что-то новое и интересное. Оплата 300 рублей на карту, от Вас исходники + сам логотип в формате Джипег. ДЕНЬГИ ПОСЛЕ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ. Сроки – 12-16 часов.