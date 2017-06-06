Логотип для мясных изделий ручной работы.

Необходимо придумать логотип и макет визиток для Ломбарда с названием Луч
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Изделия позиционируются как премиум класс.
Логотип нужен для обозначения торговой марки на упакованных изделиях, на сайт и в шапки соц. сетей.
Все подробности в личку.
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