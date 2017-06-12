Логотип для интернет магазина

Нужен дизайн логотипа
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Интернет-магазин и в будущем шоу-рум в Екатеренбурге в основном для современноймолодежи, желающей необычно обставить свой дом. Так же планируем заниматься
сдачей в аренду посуды и декора для сервировки столов, фотосессий, камерных
свадеб и прочих мероприятий. Бриф?
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