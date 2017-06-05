Нарисовать лого, иконку для сайта, баннер и аватар для группы vk/inst

Логотипы и ЗнакиЗакрыт18 заявок322 просмотра
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Нарисовать лого для сайта, иконку для сайта, баннер для сайта и аватар для группы vk/inst.

С низким рейтингом и без отзывов - не беспокоить.

Желательно портфолио.

7 лет назад
zghjcnjvfu
Андрей 
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
JBlack
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$40
3 дня
Заказчик поставил задачу, была проделана работа, мало того, заказчик выбрал вариант дизайна, осталось только дождаться точных размеров для баннеров, чтоб адаптировать готовый дизайн под нужный размер. В этот момент он исчез, перестал отвечать на сообщения и выходить на связь со мной (с другими исполнителями по другим заказам он продолжал держать связь). Сегодня уже неделя как он пропал, на сообщения в скайп о просьбе оплатить хотя-бы 50% стоимости заказа, ответа не поступает. Я разочарована и в негодовании. У человека нет ни малейшего уважения к чужому труду и времени!
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