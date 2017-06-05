Нарисовать лого, иконку для сайта, баннер и аватар для группы vk/inst

Заказчик поставил задачу, была проделана работа, мало того, заказчик выбрал вариант дизайна, осталось только дождаться точных размеров для баннеров, чтоб адаптировать готовый дизайн под нужный размер. В этот момент он исчез, перестал отвечать на сообщения и выходить на связь со мной (с другими исполнителями по другим заказам он продолжал держать связь). Сегодня уже неделя как он пропал, на сообщения в скайп о просьбе оплатить хотя-бы 50% стоимости заказа, ответа не поступает. Я разочарована и в негодовании. У человека нет ни малейшего уважения к чужому труду и времени!