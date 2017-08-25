Создать логотип Фирма "Паскаль-товары для офиса" (Ханты-Мансийск)

Нужен новый логотип для сайта по ремонту стиральных машин в Санкт-Петербурге [url=http://stiralkaspb.ru/]stiralkaspb.ru[/url] Желательно, чтобы новое лого имело какие то параллели с Петербургом – может быть львы, мосты, итд.. что нибудь такое