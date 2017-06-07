Нарисовать логотип

Нужен для сайта dostavkoff-spb.ru (точнее его редизайна) логотип Компания занимается доставкой в основном из Санкт-Петербурга (и по городу) по РФ грузов и посылок. Прием заявок до 15.06.2017 К старым цветам и дизайну не привязывайтесь