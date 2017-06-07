Нарисовать логотип

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен24 заявки248 просмотров
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Нужно нарисовать логотип какой-то простой:

1. цвет - голубой. белый

2. Значок а в нем две буквы FB а с боку надпись Photobook 

Что-то типа такого http://joxi.ru/L215ZNgCXvYq2X

Логотип простой можно, без разных приколов как говорится:)

7 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
7 лет назад
$10
1 день
Анастасия сделала, довольно быстро логотип. Буквально за 3 часа уже были у меня варианты логотипов. Даже не пришлось переделывать и доделывать ничего:) Рекомендую!
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