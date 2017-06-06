Иконка, логотип и коробка для ПО

Нужны иконка, логотип и коробка для бесплатного ПО SafeBox. Оно обеспечивает простую, быструю, безопасную и анонимную передачу файлов между компьютерами.

Безопасность обеспечивается шифрованием публичным ключом и расшифровкой приватным ключом на конечных сторонах.

Использование анонимно для использования и не требует никаких данных - нужно только установить ПО, сгенерировать ключ и начать обмениваться файлами.

Обмениваться просто и быстро - нужно выбрать публичный ключ получателя и файл, после этого программа зашифрует файл, отправит уведомление получателю о новом файле. После чего получатель сможет

скачать и расшифровать файл с помощью своего приватного ключа.

Иконка 2-3 варианта, логотип 2-3 варианта на базе иконки, коробка* 2-3 варианта на базе иконки и логотипа.

Цветовая гамма** более спокойная, для постоянной комфортной работы пользователя

* Пример "коробки" во вложении.

** На базе разработанных материалов будет построен сайт и сам интерфейс программы.

Название: SafeBox

Краткое описание: Быстрый, безопасный и анонимный обмен файлами

Тип версии: Бесплатная версия / Для личного использования