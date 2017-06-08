Немного доработать лого

Интернет-магазин и в будущем шоу-рум в Екатеренбурге в основном для современноймолодежи, желающей необычно обставить свой дом. Так же планируем заниматься сдачей в аренду посуды и декора для сервировки столов, фотосессий, камерных свадеб и прочих мероприятий. Бриф?