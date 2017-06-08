Немного доработать лого

Нужно нарисовать логотип какой-то простой: 1. цвет - голубой. белый 2. Значок а в нем две буквы FB а с боку надпись Photobook Что-то типа такого http://joxi.ru/L215ZNgCXvYq2X Логотип простой можно, без разных приколов как говорится:)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Из приложеного вектор файла немного доробать лого по представленной схеме. Реально 15 мин работы. Результат - 2 лого (светлое и темное) и иконка.
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