Создание логотипа для детского клуба изучения английского языка

$21
Логотипы и ЗнакиЗавершен10 заявок534 просмотра
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#1$21

Требуется логотип для клуба изучения английского языка. Наше название "ABC club". Логотип должен одинаково смотреться на визитках, фасадной рекламе и в группах социальных сетей. Предпочтительные цвета: красный,белый,голубой. После разработки логотипа,победителю будет предложено оформить фасадную вывеску ,рекламный баннер и визитки. Конкурс до 12.06.

7 лет назад
vic1990
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
Победитель конкурса
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
Mayba
Алена 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
7 лет назад
#1
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