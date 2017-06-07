Комплексное снабженческое предприятие (канцелярские товары, оргтехника, хозяйственные товары, офисная бумага, расходные материалы для оргтехники и т. д.)
Создание логотипа для детского клуба изучения английского языка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется логотип для клуба изучения английского языка. Наше название "ABC club". Логотип должен одинаково смотреться на визитках, фасадной рекламе и в группах социальных сетей. Предпочтительные цвета: красный,белый,голубой. После разработки логотипа,победителю будет предложено оформить фасадную вывеску ,рекламный баннер и визитки. Конкурс до 12.06.
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