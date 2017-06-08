Логотип и иконки

Добрый день.

Открываем мастерскую hand made по изготовлению деревянных изделий и появилась необходимость разработать логотип.

Требования к лого:

1) Он должен быть составной, т.е. состоять из mini версии и full версии.

mini = чисто графика двух букв HW;

full = mini версия + дополнение + текст под лого.

Mini версия нужна для печати на небольших изделиях (5*5 мм), а full уже для печати на упаковке, на сайте, в группах и т.д.

2) Логотип двухцветный: черный и зеленый.

3) Тематика: дерево, руки, природа.

4) Название мастерской на логотипе нужно не написать каким-то шрифтом, а прорисовать вручную (7 букв)

5) Лого должен быть простой, но интересный и запоминающийся.

Часть 2:

Также, нужны 12 иконок в векторном формате для категорий на сайт. Размер 130*145. Сделаны в таком же стиле как лого. И 8 иконок 20*20 для верхнего меню.