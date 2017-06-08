Лого (Стикер) для автофотографа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт13 заявок225 просмотров
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Нужно разработать хорошую, дорогую картинку. Она будет показывать ,что владельца авто отсняли, кто отснял и что бы владельцу не было стыдно повесить на дорогой, редкий авто.

Текст: ArseniyPekarski

Сайт и работы: http://arseniypekarski.com/gallery/fotosessia-auto/

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7 лет назад
adidas747
Арсений 
28 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад