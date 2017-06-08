Лого (Стикер) для автофотографа

Для начала необходимо оцифровать логотип, он в файле, его надо немного доработать, кое какие вещи убрать и заменить звезду на тильду, тому кто возьмётся расскажу подробнее...после, если договоримся то надо будет доработать сайт, который уже ...
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Нужно разработать хорошую, дорогую картинку. Она будет показывать ,что владельца авто отсняли, кто отснял и что бы владельцу не было стыдно повесить на дорогой, редкий авто.
Текст: ArseniyPekarski
Сайт и работы: http://arseniypekarski.com/gallery/fotosessia-auto/
Цены в студию.
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