Освежить логотип

Логотип для пекарни и магазина здорового питания «Кинза»
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Здравствуйте.
Логотип во вложении, смотрится слишком просто, его нужно сделать более интересным, возможно добавить глянец, где то объемность, Вам виднее. От цветовой гаммы сильно отступать нельзя.
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