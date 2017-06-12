Освежить логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок197 просмотров
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Здравствуйте.

Логотип во вложении, смотрится слишком просто, его нужно сделать более интересным, возможно добавить глянец, где то объемность, Вам виднее. От цветовой гаммы сильно отступать нельзя. 

7 лет назад
o-rain
Остап 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
7 лет назад
$20
2 дня
Спасибо за работу! Все качественно и в срок. Несколько вариантов логотипа и доработка выбранного. Рекомендую обращаться!
Все отлично, четкое тз, моментальная оплата. Было приятно сотрудничать. Рекомендую!
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