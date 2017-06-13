Логотип и фавикон для блога

Логотипы и ЗнакиЗавершен33 заявки342 просмотра
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Здравствуйте! Нужны качественный логотип и фавикон для блога. Размер логотипа 300*60 px

Подробности вышлю выбранному дизайнеру. 

Указывайте, пожалуйста, примерную цену и срок.

7 лет назад
ostapx1
Остап 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$25
1 день
Не первый раз обращаюсь. Все супер. Действительно профессиональные, очень интересные работы
Все хорошо :)
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