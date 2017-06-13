Нужна разработка логотипа. Возможно позже брендбук. Пишите, пожалуйста цены за логотип и брендбук
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Здравствуйте! Нужны качественный логотип и фавикон для блога. Размер логотипа 300*60 px
Подробности вышлю выбранному дизайнеру.
Указывайте, пожалуйста, примерную цену и срок.
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