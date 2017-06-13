Сделать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок227 просмотров
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Нужно сделать логотип капли для интернет магазина. Пример вкладываю.

Магазин фильтров для воды и встраиваемой техники для кухни. Предложите варианты, допустим капля может держать в руках гаечный ключ.

Спасибо!

7 лет назад
Nightmers
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Anastasiya_GR
Анастасия 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 дня назад
7 лет назад
$30
2 дня
Спасибо Анастасия за хорошую работу, все отлично, быстро сделано, как и просил. Анастасия быстро сделала правки и мы подтвердили работу.
Спасибо за творческий проект!). Все отлично, моментальная оплата, корректные коммуникации. Рекомендую Александра к сотрудничеству!
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