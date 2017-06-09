Переработать/создать логотип компании автомобильных красок

Есть логотип, который я рисовал сам в пэинте)

Требуется его переработка в более современный, красивый классный. Принимаются также варианты с полным изменением логотипа после предварительной договорённости, а также при предоставлении предварительных визуальных вариантов.

Также требуются выполненные в едином стиле наклейки на флаконы (4 однотипных, но разных размеров и с разной надписью) , коробку (1шт, с большим логотипом и надписями).