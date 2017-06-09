Логотип кафетерия

Логотипы и ЗнакиЗакрыт33 заявки324 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Название кафетери Dragon Hungry , нужен логотип  . Японец кормит дракона сушами.

7 лет назад
stat1x
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Переработать/создать логотип компании автомобильных красок

    $90

    Есть логотип, который я рисовал сам в пэинте)  Требуется его переработка в более современный, красивый классный. Принимаются также варианты с полным изменением логотипа после предварительной договорённости, а также при предоставлении предварительных визуальных вариантов.  Также требуются выполненные в ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать видео с 3д логотип на 10 сек.

    Задача: сделать 3д логотип для начала видео ролика на 7 - 10 сек. Для станков. Идея примерно такая - станок режет дерево, летят опилки, из опилок формируется логотип. Укажите Ваши примерные цены. Предпочитаем фрилансеров  по ...

    Логотипы и Знаки3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Улучшить логотип

    $5

    Подробное описаниеЗдравствуйте!Нужно улучшить существующий логотип. Файл прикрепляю. Приветствуются креативные решения.

    Логотипы и Знаки2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Освежить логотип

    Здравствуйте. Логотип во вложении, смотрится слишком просто, его нужно сделать более интересным, возможно добавить глянец, где то объемность, Вам виднее. От цветовой гаммы сильно отступать нельзя.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Логотип

    $15

    создание логотипа для мастерской детских праздников преимущества: оплата через банковскую карту или счет! кошельков и яндекс денег нет.

    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание логотипа

    Содружеству творческих людей,создающих детские праздники и мероприятия, срочно требуется логотип! Всем желающим сотрудничать за адекватную стоимость, пишите :)

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Лого (Стикер) для автофотографа

    Нужно разработать хорошую, дорогую картинку. Она будет показывать ,что владельца авто отсняли, кто отснял и что бы владельцу не было стыдно повесить на дорогой, редкий авто. Текст: ArseniyPekarski Сайт и работы: http://arseniypekarski.com/gallery/fotosessia-auto/ Цены в студию.

    Логотипы и Знаки13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад